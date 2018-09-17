"Брексит": на пути к сделке

Переговоры Лондона и Брюсселя по "брекситу" развиваются в атмосфере "хорошего сотрудничества". Об этом сообщил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье. Он добавил, что соглашение с Великобританией возможно, если сохранится целостность единого рынка.

В Мадриде Барнье провел встречу с председателем правительства Испании Педро Санчесом и главой МИД Жозепом Боррелем. Одно из досье "брексита" - Гибралтар. "Полная поддержка Испании в ее переговорах с Великобританией по Гибралтару, которые должны завершиться как можно скорее", - написал Барнье в своем твиттере. Гибралтар - заморская территория Британии, оспариваемая Испанией. Гибралтар покинет ЕС одновременно с Соединенным Королевством. Мадрид желает добиться самого позитивного исхода "брексита" для испанцев, которые работают в Гибралтаре.

Глава британского кабинета министров Тереза Мэй в интервью британским СМИ вновь отметила необходимость заключения хорошей сделки с Брюсселем, договора который бы обернулся благом для граждан Соединенного Королевства, где бы они ни жили. "Это то, что важно для нас, то, на чем я сосредоточена. Главное это будущее людей в Великобритании".

Великобритания покинет ЕС в конце марта 2019 года. Переговоры по условиям "брексита" между Лондоном и ЕС должны завершиться до конца октября.