Бельгийская полиция ранила человека, который напал с ножом на полицейского в северном пригороде Брюсселя.
Нападение на полицейского в Брюсселе
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Нападение на полицейского в Брюсселе
Нападавший получил серьезные ранения в грудь и в ногу. Он находится в критическом состоянии. Его личность и мотивы нападения устанавливаются. Полицейский, на которого он напал, ранен легко.
Азиз, очевидец: "Я услышал выстрел, затем еще два или три. Парень упал на землю, в то время как полицейские кричали ему "Брось нож! Брось нож!" А он упал на землю".
Парк Максимильен, в котором произошел инцидент, известен тем, что там регулярно устраивают стихийный лагерь нелегальные иммигранты, как правило "транзитные", которые дожидаются возможности добраться до Великобритании.