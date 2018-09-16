Число жертв урагана "Флоренс" в Соединенных Штатах увеличилось до 17 человек. Пострадали десятки тысяч домов. Около 1 млн. зданий остались без электричества, отменены почти 1,5 тыс. авиарейсов.
"Флоренс" уносит все больше жизней
"Флоренс" уносит все больше жизней
Ураган "Флоренс" четвертой категории обрушился на Атлантическое побережье США три дня назад, вызвав наводнения и оползни. Основной удар стихии приняли на себя штаты Северная и Южная Каролина. Сейчас ураган уже ослаб до тропического шторма.
"Это худшее, что я видела в своей жизни. Наводнения, поваленные деревья. Не представляю, как бы это все выглядело, если бы это был ураган четвертой категории", - говорит жительница Северной Каролины.
Из-за ливней возникла угроза прорыва плотины в этом штате, о чем предупреждает национальная метеорологическая служба.
Ранее была объявлена эвакуация в прибрежных районах США, где в общей сложности проживает около 1,5 млн человек.
Власти страны уже начинают подсчитывать ущерб от урагана. На восстановление инфраструктуры, по предварительным данным, может потребоваться от 10 до 60 миллиардов долларов.