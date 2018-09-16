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США

"Флоренс" уносит все больше жизней

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"Флоренс" уносит все больше жизней

"Флоренс" уносит все больше жизней
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Число жертв урагана "Флоренс" в Соединенных Штатах увеличилось до 17 человек. Пострадали десятки тысяч домов. Около 1 млн. зданий остались без электричества, отменены почти 1,5 тыс. авиарейсов.

Ураган "Флоренс" четвертой категории обрушился на Атлантическое побережье США три дня назад, вызвав наводнения и оползни. Основной удар стихии приняли на себя штаты Северная и Южная Каролина. Сейчас ураган уже ослаб до тропического шторма.

REUTERS/Jonathan Drake

"Это худшее, что я видела в своей жизни. Наводнения, поваленные деревья. Не представляю, как бы это все выглядело, если бы это был ураган четвертой категории", - говорит жительница Северной Каролины.

Из-за ливней возникла угроза прорыва плотины в этом штате, о чем предупреждает национальная метеорологическая служба.

Ранее была объявлена эвакуация в прибрежных районах США, где в общей сложности проживает около 1,5 млн человек.

Власти страны уже начинают подсчитывать ущерб от урагана. На восстановление инфраструктуры, по предварительным данным, может потребоваться от 10 до 60 миллиардов долларов.