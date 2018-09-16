О новом проиcшествии в британском Солсбери сообщает полиция, называя произошедшее "медицинским инцидентом". Ранее два человека — мужчина и женщина — почувствовали себя плохо после посещения итальянского ресторана Prezzo. В каком состоянии находятся пострадавшие, не сообщается, район оцеплен.
Новый инцидент в Солсбери
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Новый инцидент в Солсбери
В марте в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества под названием "Новичок" подверглись бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британское правительство в произошедшем обвиняют Россию, Москва свою причастность отвергает.
Позже с аналогичными симптомами отравления "Новичком" к медикам обратились двое жителей расположенного недалеко от Солсбери Эймсбери, одна из пострадавших скончалась.