"Брексит": мэр Лондона призвал к повторному референдуму

Мэр Лондона Садик Хан выступил за проведение повторного референдума по вопросу целесообразности выхода Великобритании из Европейского Союза. Политик раскритиковал кабинет премьера Терезы Мэй за провальные на его взгляд переговоры с Брюсселем по "брекситу". По словам Хана, британцы должны сказать последнее слово.

Садик Хан мэр Лондона: "К сожалению, сейчас мы находимся в том положении, когда правительство ведет переговоры, которые приведут к одному из двух исходов. Либо это будет плохая сделка, а это значит, покидая Евросоюз мы не будем знать какие отношения с ЕС нас ожидают в будущем, или без сделки вообще. Обе эти опции нанесут ущерб и Лондону, и стране в целом. Так что я обращаюсь к правительству: сейчас британцы должны высказаться и относительно итогов этих переговоров, и по поводу возможности остаться в ЕС".

Глава британского кабинета Тереза Мэй ранее заявляла, что повторный референдум по брекситу был бы предательством демократии. Министр по вопросам окружающей среды Великобритании Майкл Гоув подверг лондонского мэра резкой критике:

Майкл Гоув министр по делам окружающей среды:

"Меня беспокоит то, что Хан по-существу хочет обесценить голосование, прошедшее два с половиной года назад. Тогда все было ясно: 17 миллионов 400 тысяч избирателей проголосовали за то, чтобы Британия вышла из Евросоюза. Садик Хан по сути говорит, мол, давайте отложим этот процесс, превратим его в хаос. Я считаю это было бы огромной ошибкой".

В минувшую пятницу в Дувре прошла акция протеста участники которой требовали от властей предоставления непредвзятой и исчерпывающей информации по "брекситу".

Великобритания покинет ЕС в конце марта 2019 года. Переговоры по условиям "брексита" между Лондоном и ЕС должны завершиться до конца октября.