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Великобритания

"Брексит": мэр Лондона призвал к повторному референдуму

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"Брексит": мэр Лондона призвал к повторному референдуму

"Брексит": мэр Лондона призвал к повторному референдуму
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Мэр Лондона Садик Хан выступил за проведение повторного референдума по вопросу целесообразности выхода Великобритании из Европейского Союза. Политик раскритиковал кабинет премьера Терезы Мэй за провальные на его взгляд переговоры с Брюсселем по "брекситу". По словам Хана, британцы должны сказать последнее слово.

Садик Хан мэр Лондона: "К сожалению, сейчас мы находимся в том положении, когда правительство ведет переговоры, которые приведут к одному из двух исходов. Либо это будет плохая сделка, а это значит, покидая Евросоюз мы не будем знать какие отношения с ЕС нас ожидают в будущем, или без сделки вообще. Обе эти опции нанесут ущерб и Лондону, и стране в целом. Так что я обращаюсь к правительству: сейчас британцы должны высказаться и относительно итогов этих переговоров, и по поводу возможности остаться в ЕС".

Глава британского кабинета Тереза Мэй ранее заявляла, что повторный референдум по брекситу был бы предательством демократии. Министр по вопросам окружающей среды Великобритании Майкл Гоув подверг лондонского мэра резкой критике:

Майкл Гоув министр по делам окружающей среды:

"Меня беспокоит то, что Хан по-существу хочет обесценить голосование, прошедшее два с половиной года назад. Тогда все было ясно: 17 миллионов 400 тысяч избирателей проголосовали за то, чтобы Британия вышла из Евросоюза. Садик Хан по сути говорит, мол, давайте отложим этот процесс, превратим его в хаос. Я считаю это было бы огромной ошибкой".

В минувшую пятницу в Дувре прошла акция протеста участники которой требовали от властей предоставления непредвзятой и исчерпывающей информации по "брекситу".

Великобритания покинет ЕС в конце марта 2019 года. Переговоры по условиям "брексита" между Лондоном и ЕС должны завершиться до конца октября.