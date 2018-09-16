Израиль обстрелял в субботу международный аэропорт Дамаска, поразив несколько военных объектов в его окрестностях. Об этом сообщили сирийские власти, отметив, что в ответ были вынуждены задействовать свою систему противовоздушной обороны.
Израиль бомбит окрестности Дамаска?
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Израиль бомбит окрестности Дамаска?
По данным официального информационного агентства SANA, которjе привело в доказательство эти видеокадры, несколько израильских ракет было сбито.
Армия еврейского государства комментировать эти сообщения отказалась, но израильские СМИ написали о том, что в районе аэропорта уничтожен склад оружия, якобы доставленного из Ирана.