Зависимость от угля губит лес

В Германии полиция задержала 30 активистов, протестующих против вырубки леса Хамбах, расположенного в земле Северный Рейн-Вестфалия, где энергетическая компания RWE занимается добычей бурого угля. Операция по эвакуации лагеря активистов, организованного здесь 5 лет назад, началась в четверг, в ней принимают участие тысячи полицейских. Стражи порядка также блокируют доступ к лагерю сторонникам движения по защите леса.

"Мы хотели попасть туда, чтобы принять участие в акции гражданского неповиновения и остановить вырубку деревьев", — говорит сторонница движения.

Один из протестующих рассказал телеканалу euronews, что полицейский ударил его дубинкой по голове, но глава полицейского отряда заявляет, что этот мужчина подскользнулся и упал.

Энергетическая компания RWE утверждает, что от поставок угля из карьера Хамбах зависит 15% спроса на электричество в регионе и захват леса ставит под угрозу снабжение близлежащих электростанций и заводов по переработке нефти.

Несмотря на то, что на международной арене Германия заняла жесткую позицию по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, 37% электроэнергии страна до сих пор получает за счет сжигания угля.

Посетительниц смотровой площадки с видом на угольный карьер говорит: "Германия занимается массовым экспортом электричества. Нам не нужно добывать еще больше угля. К тому же в карьере на месте леса Хамбах еще много угля. Они должны оставить нам сохранившиеся 200 га леса Хамбах".

Корреспондент euronews побывал в близлежащей деревне, многие жители которой поддерживают дальнейшее развитие угольной промышленности. Вдова работника энергетической компании RWE говорит: "До тех пор, пока уголь, "черное золото", находится в земле, его нужно добывать, чтобы все работало как следует".

С места событий передает корреспондент euonews Ханс ван дер Брели: "От добычи угля в Германии зависит 21 тысяча рабочих мест. Но Германия никогда не сможет достичь цели по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу, если разработка месторождений продолжится. Когда закроется последняя электростанция на угле? Вопрос остается открытым. Власти Германии работают над принятием этого решения".