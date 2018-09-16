В США растет число жертв из-за урагана "Флоренс". По последним данным, стихия унесла жизни по меньшей мере 13 человек. В числе погибших женщина с ребенком, на которых из-за шквалистого ветра рухнуло дерево в штате Северная Каролина.
Ураган "Флоренс": в США растет число жертв
Ураган "Флоренс": в США растет число жертв
За минувшие сутки сила урагана несколько ослабла, однако "Флоренс" продолжает двигаться от побережья вглубь континента, грозя новыми разрушениями и бедствиями.
Ранее была объявлена эвакуация в прибрежных районах США, где в общей сложности проживает около 1,5 млн человек.
В результате разгула стихии без электричества остались сотни тысяч домов. В ряде штатов был введен режим чрезвычайной ситуации, но даже если пик урагана уже позади, ликвидация последствий урагана займет продолжительное время. Вот, что заявил губернатор Северной Каролины Рой Купер.
"Если вы были эвакуированы в безопасное место, то пока возвращаться домой не стоит. Это небезопасно, - подчеркнул Купер. - Вдобавок несанкционированное возвращение людей может осложнить работу спасателей в пострадавших от урагана "Флоренс".
Тем временем, ситуацией воспользовались мародеры. Несколько человек уже были арестованы за кражи в оставленных без присмотра домах и магазинах.
По предварительным оценкам, в целом ущерб от урагана "Флоренс" может достигнуть около 30 млрд долларов.