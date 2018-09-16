В Колумбии тяжело ранен один из бывших лидеров ФАРК Вальтер Арисала, известный под именем Гуачо. После заключения перемирия между повстанцами-марксистами и властями Боготы, он отделился от бывших соратников и сформировал новую повстанческую группировку Оливер Синистерра Фронт.
Тяжело ранен повстанец Гаучо
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Тяжело ранен повстанец Гаучо
Президент Колумбии Иван Дуке Маркес сообщил, что, по его сведениям, Гуачо попал в окружение во время военной операции правительственной армии на границе между Эквадором и Колумбией, где действовала его группировка.
Гуачо - один из самых разыскиваемых Колумбией преступников. Он обвиняется, в частности, в похищении и убийстве двух эквадорских журналистов и их водителя.
Это не первое похищение людей группировкой Оливер Синистерра Фронт, которая требует в обмен на заложников отпустить её задержанных бойцов.