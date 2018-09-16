Разрушительный "Мангхут"

Жертвами стихии на Филиппинах, по последним данным, стали уже свыше 60 человек, десятки пострадали. Мощный тихоокеанский тайфун "Мангхут" вызвал ливневые дожди, наводнения и оползни. На севере Филиппин пропавшими без вести числятся около 40 шахтеров. Во многих районах за месяц до сбора урожая уничтожены плантации риса.