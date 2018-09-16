Около 400 человек пострадали в Гонконге из-за тайфуна "Мангхут", который называют одним из самых мощных за последние десятилетия. В городе был объявлен высший уровень тревоги. Скорость ветра в Гонконге достигала 180 километров в час.
"Мангхут" свирепствует
"Мангхут" свирепствует
Наводнения, разрушенные здания, в том числе небоскребы, поваленные деревья, тонны мусора на улицах – такой след оставила за собой стихия. В некоторых районах мегаполиса уровень воды поднялся на три с половиной метра. Эпицентр тропического циклона прошел в непосредственной близости от города - на расстоянии всего 100 км.
По данным местной метеорологической службы, к настоящему моменту тайфун ослаб до тропического шторма. Постепенно возобновляет работу международный аэропорт Гонконга, где в воскресенье были отменены почти 900 рейсов. Из-за стихии без электричества в выходные остались более 40 тысяч жителей китайской провинции Гуандун. Пострадала также "игорная столица" Азии – Макао, где из-за тайфуна пришлось закрыть почти все казино. Сейчас шторм находится над территорией Гуанси-Чжуанского автономного района Китая.
В субботу тайфун пронесся над Филиппинами. Жертвами стихии в этом островном государстве стали более 60 человек.