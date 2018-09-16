В защиту леса Хамбах

Несколько тысяч человек протестовали в воскресенье в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия против вырубки древнего леса Хамбах. Полиция приводит данные о 4 тысячах демонстрантов - организаторы говорят о 5-9 тысячах.

Протестующих не пустили в лес, они могли собираться лишь на близлежащей территории. Многие принесли с собой саженцы, чтобы высадить их на уже вырубленных участках. Они требовали не только прекратить вырубку леса, но и отказаться от угольных электростанций:

Мы против добычи угля. Получать так электроэнергию - самый вредный способ. От него в атмосферу выбрасывается больше всего углекислого газа. И сегодня мы сажаем тут новые деревья, чтобы восстановить и расширить лес, а не уничтожать его".

Энергетическая компания Электростанции Северного Рейна-Вестафалии (RWE) намерена этой осенью вырубить значительную часть леса Хамбах, чтобы добывать больше бурого угля. От его поставок зависит 15% спроса на электричество в регионе, необходимого в том числе и для расположенных здесь заводов по переработке нефти. Но для экологов лес - это защита от климатических изменений. Активисты устроили себе на деревьях укрытия и не спускаются вниз. Полиция ликвидировала 18 из 50 таких "домов на деревьях" , в оставшихся продолжают сопротивление около 180 человек.

Организации по защите окружающей среды требуют приостановить вырубку леса Хамбах в ожидании решения специальной комиссии. Немецкий журнал "Шпигель" пишет о компромиссном предложении закрыть угольные электростанции постепенно к 2035-2038 гг. Но энергетичная компания RWE с этим категорически не согласна.