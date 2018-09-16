В Лионе около 250 тысяч человек пришли посмотреть уличный парад, открывший 18-ю Биеннале танца. В этом году парад вернулся в центр города, а сам форум посвящен теме мира и продлится до конца месяца.
Биеннале танца в Лионе
Биеннале танца в Лионе
Говорят танцоры:
"Потрясающее событие! Я, вообще-то, футболист, но этот парад лучше, чем футбольный матч!"
"Танцоры готовятся к параду весь год, репетируют чуть ли каждый день!"
Латифа ибн Зайтен, мать солдата, погибшего от рука террориста Мохаммеда Мераха, считается "крестной матерью" этого парада, а известный французский футболист и активист по борьбе с расизмом Лилиан Тюрам — крестным отцом.
Он говорит: "Думаю, что сегодня на фоне последних событий в политике во Франции и в Европе , очень важно что-то делать вместе, потому что такой танцевальный парад позволяет не только выступить против дискриминации и проблем изоляции, но и получить уверенность в будущем, мне кажется нам всем это необходимо".
"После терактов 2016 года и опасений связанных с безопасностью, парад вернулся в центр города. В нем принимают участие пять тысяч местных танцоров", — передает из Лиона корреспондент euronews Андреа Болито.