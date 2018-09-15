"Мангхут" ударил по Филиппинам

Мощный тайфун «Мангхут» достиг в пятницу вечером северо-восточного побережья Филиппин, и обрушился на страну, вызвав здесь наводнения и оползни. По данным синоптиков, порывы ветра достигали 285 км/ч. «Мангхут» возник над Тихим океаном несколько дней назад. В Японском метеорологическом агентстве назвали его самым сильным в этом году тайфуном.

Более четырёх миллионов филиппинцев оказались в зоне, по которой пришёлся удар стихии. Сообщается, что по меньшей мере два человека погибли в результате оползня. Было нарушено автомобильное движение, выведены из строя многие линии электропередач, со многих домов сорваны крыши, повалены деревья. Зная о приближении тайфуна, власти заблаговременно эвакуировали из прибрежных районов десятки тысяч человек, которые размещены в специально оборудованных центрах.