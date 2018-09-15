Тайфун «Мангхут» пронёсся в субботу над севером Филиппин, оставив за собой наводнения, оползни, разрушенные дома и затопленные дороги. По меньшей мере 14 человек стали жертвами стихии, ещё несколько числятся пропавшими без вести.
"Мангхут" пронёсся над Филиппинами
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"Мангхут" пронёсся над Филиппинами
По данным японского метеорологического агентства, «Мангхут» оказался самым сильным в этом году тайфуном. Порывы ветра достигали 285 км/ч, со многих домов сорваны крыши, повалены деревья. Было нарушено автомобильное движение, выведены из строя многие линии электропередач. Нанесённый ущерб ещё только предстоит оценить.
«Мангхут» стал здесь уже 15-м тайфуном с начала года. Филиппины считаются одной из самых подверженных стихийным бедствиям стран мира.