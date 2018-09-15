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Испания

Энрик Мас — победитель 20-го этапа "Вуэльты"

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Энрик Мас — победитель 20-го этапа "Вуэльты"

Энрик Мас — победитель 20-го этапа "Вуэльты"
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Испанский велогонщик Энрик Мас из команды Quick-Step Floors стал победителем 20-го этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Соревнования прошли по территории Андорры.

Дистанцию в 97,3 км 23-летний испанец преодолел за 2 часа 59 минут 30 секунд. Вторым финишировал колумбиец Мигель Анхель Лопес из команды "Астана". Третье место занял лидер генеральной классификации британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott.

Заключительный этап многодневки пройдет в воскресенье, гонка финиширует в Мадриде.