Испанский велогонщик Энрик Мас из команды Quick-Step Floors стал победителем 20-го этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Соревнования прошли по территории Андорры.
Энрик Мас — победитель 20-го этапа "Вуэльты"
Сейчас воспроизводится:
Энрик Мас — победитель 20-го этапа "Вуэльты"
Дистанцию в 97,3 км 23-летний испанец преодолел за 2 часа 59 минут 30 секунд. Вторым финишировал колумбиец Мигель Анхель Лопес из команды "Астана". Третье место занял лидер генеральной классификации британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott.
Заключительный этап многодневки пройдет в воскресенье, гонка финиширует в Мадриде.