Американское космическое агентство NASA запустило новый спутник ICESat-2 для изучения полярных льдов Земли.
Измерить льды из космоса
Измерить льды из космоса
Ракета-носитель Delta II успешно стартовала с космодрома Ванденберг в американском штате Калифорния в субботу около 16 часов. К 17 часам ракета уже отбросила все ступени, которые сгорели в земной атмосфере. Спутник отделился от носителя и вышел на околоземную орбиту.
"Это был последний запуск Delta II в такой конфигурации", - сообщила компания United Launch Alliance, которой принадлежит ракета-носитель.
ICESat-2 предназначен для зондирования полярных льдов - толщину ледовой поверхности аппарат может измерять с помощью лазера. Встроенная лазерная установка будет выпускать на поверхность лучи 10 тыс раз в секунду. Изменения их длины с точностью до 4 мм покажут малейшие изменения в толще льдов, о которых говорят сторонники теории глобального потепления. Замеры будут проводиться ежедневно.
В ноябре 2017 года NASA запустило ракетцу -носитель Delta II с метеорологическим спутником нового поколения для дистанционного зондирования Земли.