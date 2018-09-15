Противостояние полиции и защитников леса

В лесу Хамбах, расположенном в в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, продолжается противостояние между противниками использования угля и полицейскими. Активисты пытаются спасти от вырубки древний лес, возраст которого оценивается в 12 тысяч лет. На территории леса находится месторождение бурого угля.

Стражи порядка приступили к эвакуации лагеря, построенного на деревьях. Говорят сторонники движения "Захватите лес Хамбах!"

"Этот лес стал символом. Мы проводим нашу акцию уже в течении шести лет, и лес превратился в символ сопротивления. Мы выступаем против использования бурого угля и боремся за улучшение климата на планете".

"Иногда нужно пойти на риск, прийти в лес и занять место, чтобы спасти его и планету в целом от разрушения. В этом случае речь идет об угольной шахте, уголь разрушает нашу планету из-за выбросов углекислого газа в атмосферу".

Серьезных столкновений не произошло, но в полицейских летели бутылки с зажигителньой смесью. Официальный представитель близлежащего города Керпен Эрхард Нимтц говорит: "Мы выезжали из леса на полицейской машине, внезапно два человека в масках напали на нас с коктейлями. Было действительно страшно".

В операции принимают участие около четырех тысяч полицейских. Разрешение на добычу бурого угля выдано энергетической компании RWE, которая проводит вырубку деревьев с 1978 года, в результате чего территория леса Хамбах сократилась на 90%.