В Сибири и на Дальнем Востоке вступили в финальную стадию крупнейшие в современной истории России военные учения "Восток-2018". В рамках манёвров в субботу был отработан эпизод по высадке подразделений бригады морской пехоты на необорудованный участок побережья мыса Клерка в Приморье. На полигоне были подготовлены порядка 600 мишеней различной сложности. Всего к участию в этом эпизоде учений были привлечены более 200 морских пехотинцев и порядка 30 единиц техники.
"Восток-2018": эпизод в Приморье
"Восток-2018": эпизод в Приморье
С места событий передает корреспондент euronews Галина Полонская: "Высадка боевого десанта в акватории Японского моря — это часть манёвров "Восток-2018", которые войдут в историю как самые крупномасштабные. Их цель — проверить боеготовность, ну и мировые СМИ сделали свой вывод, в заголовках пишут — Россия не даст на себя напасть".
Впервые руководство совместными действиями десанта, армейской и морской авиации осуществлялось с корабельного командного пункта на борту судна измерительного комплекса "Маршал Крылов".
Зам.командира бригады морской пехоты Михаил Гудков говорит: "Манёвры проходят на различных театрах военных действий, в различных климатических зонах, в разных часовых поясах, привлечены разнообразные по силе, численности и составляющей группировки и силы войск".
Всего в учениях, которые заканчиваются 17 сентября, принимают участие около 300 тысяч российских военнослужащих.