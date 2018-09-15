"Восток-2018": эпизод в Приморье

В Сибири и на Дальнем Востоке вступили в финальную стадию крупнейшие в современной истории России военные учения "Восток-2018". В рамках манёвров в субботу был отработан эпизод по высадке подразделений бригады морской пехоты на необорудованный участок побережья мыса Клерка в Приморье. На полигоне были подготовлены порядка 600 мишеней различной сложности. Всего к участию в этом эпизоде учений были привлечены более 200 морских пехотинцев и порядка 30 единиц техники.