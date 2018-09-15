"Столица комиксов" принимает фестиваль

Где же как не в Брюсселе, который называют "столицей комиксов", и где есть даже посвящённый им музей, проводить фестиваль полюбившихся всем рисованных историй? Сотни тысяч гостей и более 250 художников собрались в столице Бельгии, родине смурфов и Тинтина: Брюссельский фестиваль комиксов проводится в этом году в 9-ый раз. Здесь не только можно купить с детства знакомые или совсем новые комиксы, но и встретиться с их авторами.

"Я люблю всякие истории, но мне не нравятся книги без картинок, - говорит эта девочка. - А вот комиксы - они творческие, и хотя они меньше полагаются на ваше воображение, но зато когда их читаешь, то голоса героев так и звучат прямо в ушах, и это здорово ".

Первые бельгийские комиксы были созданы 80 лет тому назад, а сейчас в стране ежегодно их издаётся ежегодно 22 млн экземпляров. Приехавшие в Брюссель сюда со всего света участники утверждают: комиксы творятся не только для забавы, но и на злобу дня.

Давид Ратт приехал из соседней Франции:

"Я всегда работаю над новыми темами, - говорит он. - Так, у меня есть комикс " Токсичная планета", он об экологии. А сейчас я работаю над комиксом, сюжет которого - миграция. Он о том, как женщина из Намибии прибывает во Францию".

Фестиваль приготовил любителям комиксов ещё много сюрпризов: в его программе также - парад воздушных шаров, шоу с участием гигантских персонажей и красочный свето-звуковой спектакль. А самые юные гости могут попробовать себя в искусстве.