Волонтеры планируют собрать рекордное количество мусора в 150 странах

В эту субботу добровольцы 150 стран мира, включая Россию, устроят масштабный субботник: за один день они намерены собрать рекордное количество мусора и отходов.

"Давайте объединимся, чтобы избавить планету от мусора, - уберем его с наших пляжей, рек, лесов и улиц", - с таким посланием обращаются организаторы Всемирного для чистоты к участникам.

20 миллионов желающих во всем мире уже заявили о своем участии, ожидается, что еще миллионы людей присоединятся к ним в день уборки.

В России Всемирный день чистоты станет самой масштабной акцией по сбору мусора в истории, хотя похожие мероприятия проводятся с 2011 года. "В этом году в акции принимают участие 65 регионов и 290 городов - охвачена практически вся Россия", - рассказала euronews PR-координатор Всемирного для чистоты в России Анна Нафиева.

Организаторы планируют провести 1200 мероприятий. "Во многих регионах будет проходить сбор вторсырья для переработки, эко-уроки, - перечислила Нафиева. - Уборки в формате квестов, в которых победители получают призы. Некоторые участники будут собирать мусор во время пробежки".

Как принять участие во Всемирном дне чистоты?

Самое простое - это подобрать мусор рядом со своим домом и опубликовать фото или видео в социальных сетях, используя хэштэги мероприятия #WorldCleanUpDay и #LetsDoit.

Также можно посмотреть карту уборок на официальном сайте мероприятия или создать и поделиться своей собственной уборкой.

По окончанию Всемирного дня чистоты организаторы соберут информацию со всех используемых платформ и подсчитают количество участников, объемы собранного мусора.

Зачем нужен Всемирный день чистоты?

Главная цель, по словам экологической НКО "Сделаем!" (Let's Do It!), которая стоит за инициативой, состоит в том, чтобы отправить как можно больше отходов на переработку.

Проблема загрязнения остро стоит во всем мире. К примеру, в России организация посчитала, что каждый житель страны за год производит около 400 килограммов бытовых отходов.

"97% мусора едет на свалки, на полигоны, где он не разлагается, а просто лежит огромными кучами, - отмечает Нефиева. - Во многих регионах свалки вызывают протесты, социальное напряжение. Часто мусор оказывается даже не на полигонах, а просто вывозится в лес или куда-то сбрасывается."

По ее словам, 75% мусорного ведра можно отправить на переработку.

Пресс-служба "Сделаем!"

Загрязняются также и природные территории, нанося ущерб животным и целым экосистемам. "По всему миру много мусора попадает на природные территории, в том числе у нас в России. Закончился летний сезон, мы видим много пикникового мусора на пляжах, около водоемов, в лесах", - рассказала Нефиева.

Организация планирует добиться установки контейнеров для мусора на некоторых природных участках, а также установить таблички-предупреждения о необходимости убирать за собой. По словам Нефиевой, этих мер достаточно для того, чтобы мусор не появлялся снова.

Кто стоит за организацией Всемирного дня чистоты?

Всемирный день чистоты начался с кампании по сбору мусора Let's Do It! World ("Сделаем!"), организованной в Эстонии 10 лет назад. В 2012 волонтерам движения удалось мобилизовать 4% населения страны, и только за один день они собрали 10 тысяч тонн отходов.

Сегодня инициатива поддерживается многими организациями, включая ООН, хотя координатор испанского отделения "Сделаем!" Джонни Аспиликуэта считает, что она "никому не принадлежит".

"У этой волонтерской акции есть свойство объединять людей и создавать между людьми, властями и организациями связи, которые бы иначе не сложились", - рассказал он euronews.

Let's Do It! World

Из-за того, что Всемирный день чистоты также поддерживают некоторые большие компании, загрязняющие окружающую среду, в Европе инициатива подверглась критике со стороны других экологических НКО.