Президент США Дональд Трамп призвал ввести дополнительные пошлины на продукцию, импортируемую в страну из Китая. Данная мера может затронуть различные товары потребления, аксессуары одежды и электронику на общую сумму в 200 миллиардов долларов. В июне Соединённые Штаты уже ввели 25% пошлины на товары из Китая на сумму 50 миллиардов долларов в год.
США и Китай: торговые войны
США и Китай: торговые войны
Некоторые экономисты выступили против подобной меры. О её возможных негативных последствиях для американской экономики говорят и китайские официальные лица. В частности, представитель МИДа Китая Генг Шуанг отметил: «Полагаю, вы уже обратили внимание, что на недавних слушаниях по дополнительным американским пошлинам на импорт китайских товаров суммой в 200 миллиардов долларов США, большинство представителей отметили, что дополнительные пошлины нанесут ущерб американским предприятиям или совсем уничтожат затронутые отрасли».
Официально о введении новых пошлин объявлено не было, но Дональд Трамп уже неоднократно заявлял о том, что это будет сделано.