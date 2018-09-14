США и Китай: торговые войны

Президент США Дональд Трамп призвал ввести дополнительные пошлины на продукцию, импортируемую в страну из Китая. Данная мера может затронуть различные товары потребления, аксессуары одежды и электронику на общую сумму в 200 миллиардов долларов. В июне Соединённые Штаты уже ввели 25% пошлины на товары из Китая на сумму 50 миллиардов долларов в год.