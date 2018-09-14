Käfer, Beetle или просто "Жук". Volkswagen of America снимает с производства в 2019 году свой легендарный автомобиль.
Прощание с "Жуком"
Прощание с "Жуком"
Оригинальная модель была выпущена в 1938 году, и с некоторыми внешними изменениями выпускалась до 2003 года.
За это время она успела получить славу как самый массовый автомобиль в истории, производившийся без пересмотра базовой конструкции. Всего было изготовлено 21 529 464 экземпляров.
Дизайн скруглённого обтекаемого кузова был одобрен самим Адольфом Гитлером, который лично приложил руку к эскизу "Жука".
Для красивого прощания создатели подготовили специальную серию Final Edition Beetle.
На заводе в Мексике выпустят две заключительные модели, каждая из которых будет доступна в двух вариантах — с кузовами кабриолет и купе.