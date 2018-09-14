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Протестное движение в России молодеет

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Протестное движение в России молодеет

Протестное движение в России молодеет
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Когда почти все демонстранты на недавних акциях разошлись по домам, самыми стойкими оказались представители протестной молодежи.

Некоторые из них, как студент Виктор считают, что молодое поколение вдохновлено протестами в соседней Армении, когда путем массовых демонстраций удалось добиться смены власти в стране.

"Чувствуется преображение молодежи. Их умов. Если до этого на митингах просто покричали и ушли, разогнали. А уже сейчас люди остаются, организуют бессрочные митинги, пытаются прорваться к Кремлю. Вчера вот можно было наблюдать"

Акции протестов отличаются все большей организованностью среди ее участников.

"Люди начали самоорганизовываться в Telegram-чатах, и появилась такая децентрализованная организация. Дальше люди научились понимать, что, если лидеры повязаны, то им нужно самостоятельно продолжать протест", - говорит 20-летний студент Андрей Забара.

Глава "Левада-центра" Лев Гудков объясняет это жесткими методами подавления акций:

"Протестная молодежь, которая получила дубинкой по голове, очень быстро будет проходить политическую социализацию. Будет учиться сопротивляться давлению. И это не пройдет бесследно"

Хотя большинство из протестной молодежи, не знавшей другой власти за 18-летний период нахождения Владимира Путина во главе государства, всегда считалось его самыми лояльными избирателями.

Как показывают опросы, рост протестных настроений среди российской молодежи в последнее время связан с планами правительства провести пенсионную реформу.

По данным последнего исследования, 53% россиян готовы участвовать в акциях протеста против повышения возраста выхода на пенсию.

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