ЕС и НАТО давят на Македонию

Двери Евросоюза для Македонии будут закрыты, если результаты референдума по ратификации соглашения с Грецией о переименовании республики окажутся негативными. Об этом заявил Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в преддверии своего визита в Бывшую Югославскую Республику.

Его визит в Скопье запланирован на понедельник. Хан станет вторым высокопоставленным европейским чиновником, посетившим македонскую столицу на последние несколько дней после Федерики Могерини.

Вместе с Ханом в Македонию приедет и министр обороны США Джеймс Мэттис.

Евроатлантические перспективы и нынешнее состояние дел в Македонии и на Балканах - также были в центре внимания на встрече министра иностранных дел страны Николы Димитрова с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом в минувший четверг.

"США поддерживают разработанное соглашение Греции и Македонии. В нем мы видим возможность вступления в НАТО новой страны. Но окончательное решение в руках самих македонцев. У Вашингтона есть особый интерес к западным Балканам. Мы выступаем за процветание и стабильность этого важного региона"

За две недели до референдума по данным общественных опросов, около 64% граждан планируют принять в нем участие, и более 2/3 из них готовы сказать "да" вступлению в НАТО и ЕС.

Албанский министр иностранных дел Дитмир Бушати также накануне посетил Скопье и призвал македонцев пойти на встречу НАТО и ЕС, проголосовав за переименование республики. Так как по его словам, соглашение важно не только для обеих стран, но и региона в целом. В Македонии проживает большое количество этнических албанцев и их голоса имеют огромное влияние на исход референдума.