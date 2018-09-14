Мировой экономический кризис 10 лет спустя

10 лет прошло с тех пор, как один из крупнейших инвестиционных банков США Lehman Brothers объявил о своем банкротстве. Это фактически послужило началом экономического кризиса 2008 года, который привёл мировую экономику к глубочайшей рецессии и последующему медленному и болезненному восстановлению в течение почти 10 лет.

В ночь перед официальным объявлением о банкротстве работники Lehman Brothers забирали личные вещи и освобождали офисы.

Незадолго до крупнейшего краха в истории банк участвовал в торговле сложными деривативами, часто состоящими из ипотечных кредитов, которые оказались подорваны спадом на рынке жилищного строительства.

Месяц спустя бывший генеральный директор Lehman Brothers Ричард Фалд давал показания перед Комиссией по расследованию финансового кризиса:

"Каждую ночь я просыпаюсь и думаю, что я сделал не так?"

Последствия были катастрофическими: глобальный системный риск практически обрушил всю финансовую систему. Бывший министр финансов США Генри Полсон сказал тогда:

"На прошлой неделе мы увидели, как рыночные потрясения вышли на новый уровень и распространились на всю экономику в целом"

Как оказалось, это коснулось экономики и по другую сторону Атлантики.

Алистер Дарлинг был министром финансов Великобритании во время краха Lehman brothers и курировал последующую помощь Королевскому банку Шотландии.

"Мой секретарь попросил меня принять звонок от тогдашнего главы Банка Шотландии, и меня это вовсе не удивило. Помню он сказал: "Мы теряем деньги".

Я ему ответил: "У нас есть план и мы почти готовы его претворить в жизнь. Как долго вы сможете еще продержаться?"

В трубке - молчание. А потом:

"У нас закончатся деньги во второй половине дня". Оставалось 2-3 часа.

Это был один из тех немногих разговоров, от которых у меня побежали мурашки по спине"

Позже Конгресс США принял закон Додда-Франка, который предусматривал сотни новых правил, включая новый надзор за рынком массовых свопов, ипотеками и потребительскими финансовыми продуктами, а также крупными не-банковскими финансовыми компаниями.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который отменил некоторые положения Додда-Франка.

Рынки стабилизировались с момента свободного падения в 2008 году, но откуда теперь можно ожидать следующего кризиса?

"Поскольку мы не знаем, откуда придет следующий кризис, мы должны и впредь быть очень внимательными, особенно к теневой банковской системе, к той роли, которую финтех будет играть в финансовой структуре в будущем, в отношении стабильности. Речь не об ограничении инноваций, не о скептической точке зрения, а о необходимой стабильности", - говорит управляющий директор IMF Кристин Лагард.

С развитием технологий и растущей технологической зависимостью следующий финансовый кризис может произойти из-за кибератак.