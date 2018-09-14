Пол Манафорт. Искусство сделки

Один из ключевых фигурантов дела о российском вмешательстве в американские президентские выборы, бывший глава избирательного штаба кандидата Дональда Трампа Пол Манафорт согласился заключить сделку со следствием. Об этом сообщают сразу несколько крупных изданий со ссылкой на источники.

По данным CNN, юристы Манафорта провели перед этим длительные переговоры со спецпрокурором по так называемому российскому досье Робертом Мюллером. Reuters подчеркивает, что пока неясны детали соглашения: идет ли речь только о признании вины или же политический консультант готов дать показания по всем обстоятельствам дела. Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что бывший глава его избирательного штаба не стал сотрудничать со следствием. Нынешний хозяин Белого дома неоднократно отрицал обвинения в сговоре с Кремлём ради победы на выборах.