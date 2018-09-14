Павленский на свободе в ожидании суда

Художник Пётр Павленский вышел на свободу из французской тюрьмы. Он должен будет регулярно отмечаться в полиции в ожидании процесса по делу о поджоге подъезда Банка Франции. Павленский рассказал, что не отказывается от идей, которые легли в основу этого перформанса: