Художник Пётр Павленский вышел на свободу из французской тюрьмы. Он должен будет регулярно отмечаться в полиции в ожидании процесса по делу о поджоге подъезда Банка Франции. Павленский рассказал, что не отказывается от идей, которые легли в основу этого перформанса:
Павленский на свободе в ожидании суда
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Павленский на свободе в ожидании суда
«Это чудовищный прецедент глумления власти над обществом: вместо Бастилии — "Банк де Франс", вместо монархов — банкиры, вокруг тысячи людей, круг за кругом под надзором, каждый день в темноте. Разве за это боролись Луи Огюст Бланки, маркиз де Сад, Луиза Мишель?»
Павленского поместили под стражу в тюрьму Флери-Мерожис в октябре. Он жаловался на пытки и судебный произвол, в знак протеста объявлял сухую голодовку.
По обвинению в «уничтожении чужого имущества общественно опасным способом» Павленскому грозит длительное заключение. Сам художник неоднократно заявлял, что ему всё равно, осудят его или нет.