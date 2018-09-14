Детей мигрантов - в закрытые центры?

Протесты против миграционной политики бельгийских властей прошли в Брюсселе. Их участники возмущены решением собрать всех нелегалов, прибывающих в страну, в закрытом транзитном центре в Стеноккерзеле - здесь содержатся мигранты, которые стремятся попасть в Великобританию.

Глава МВД - член ультраправого Нового фламандского альянса Ян Джамбон - объявил, что туда будут переводиться на начальном этапе все нелегальные мигранты, задержанные в ходе полицейских операций. Центр в Стеноккерзеле при этом планируют расширить вдвое. Протестующие возмущены этими планами и, в частности, тем, что в Стеноккерзеле будут содержаться и дети:

"Мы пришли сказать "нет" задержанию детей, - говорит эта женщина. - Совершенно недопустимо помещать их в такие условия, тогда как они ни в чём не провинились и сами ничего не сделали. Так что пусть они там, наверху, прекратят свои попытки. Бельгия уже не раз осуждалась Европейским судом по правам человека, а наши власти продолжают в том же духе. Это возмутительно !"

Максим Ван Лере - член молодёжного крыла Партии труда Бельгии:

"Поступать так с людьми, которые и без того находятся в крайне уязвимом положении - это делается для того, чтобы отвлечь внимание. Это очень пугает людей и мешает им сосредоточиться на проблемах, с которыми мы сегодня сталкиваемся".

В августе в закрытый центр в Стеноккерзеле была помещена первая семья с детьми, хотя задержание малолетних нарушает Европейскую конвенцию о правах человека. Между тем в таком положении могут оказаться и дети, родившиеся в Бельгии пока рассматривался запрос их родителей на предоставление убежища.

Правозащитники приводят данные о том, что у детей, помещённых в закрытые центры, травмируется психика.