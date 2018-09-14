Верховный суд Греции по гражданским и уголовным делам постановил экстрадировать Александра Винника в Россию. Решение принято 4 сентября, но официально оно было опубликовано только в пятницу.
Решение об экстрадиции Винника в РФ
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Решение об экстрадиции Винника в РФ
Когда состоится экстрадиции —пока неизвестно, поскольку выдачи россиянина добиваются также США и Франция.
В этой связи окончательное политическое решение о выдаче Винника, скорее всего, придется принимать министру юстиции Греции, а, возможно, и главе правительства.
Александр Винник был задержан в Греции в июле прошлого года по запросу США. Он обвиняется в кибермошенничестве и отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-е, которая сегодня уже не существует. Сам Винник свою вину не признает.