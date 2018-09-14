"Флоренс": предвестники удара

"Хотите верьте, хотите нет, но то, что вы видите, - это лишь предвестники удара стихии. Как ожидается, "Флоренс" обрушится на этот район, где мы сейчас находимся. Шквалистый ветер, который уже весьма ощутим, - только первое предупреждение. Это значит, что ураган, вероятнее всего, будет очень мощным", - говорит он.

"Могу сказать, что в последние несколько часов скорость ветра увеличилась, дождь усиливается, льет не прекращаясь. Без электричества остались уже по меньшей мере 160 тысяч человек. Хотя в руководстве энергетических компаний говорят, что это число может увеличиться до 3 миллионов в ближайшие дни. Есть две серьёзные угрозы. Первая - штормовые волны. Их высота достигает 13 футов. И это представляет смертельную опасность. Вторая - наводнения по всему региону из-за непрекращающихся ливней. Ожидается, что здесь выпадет огромное количество осадков. Это значит, что многие населённые пункты окажутся под водой на несколько дней", - заключает корреспондент.