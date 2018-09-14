Ураган «Флоренс» достиг побережья США. Стихия обрушилась на Северную Каролину. Линкор, названный в честь этого штата, вновь оказался в бушующем море, хоть и остался на приколе у берега.
Ураган «Флоренс» вышел на сушу
Ураган «Флоренс» вышел на сушу
Скорость ветра за сутки упала — с более чем 200 до 130 км/ч, метеорологи понизили категорию «Флоренс», но ураган всё ещё представляет смертельную опасность, поскольку может стать причиной сильнейших наводнений и оползней.
Вода уже затапливает прибрежные города. Сообщается о сотнях тысяч случаев отключения электроэнергии.
Крис Уэмсли, метеоролог:
«Я подчёркиваю, что это только начало. „Флоренс“ движется очень медленно. Мы продолжим следить за побережьем Северной и Южной Каролины ещё день-полтора. По прогнозам, уровень некоторых рек может побить исторические рекорды».
Пострадать от стихии в той или иной степени, по прогнозам, могут около 10 миллионов человек.
Режим чрезвычайного положения действует почти на всём Восточном побережье, включая столицу США Вашингтон. Эвакуированы полтора миллиона человек, полностью прекратилось авиасообщение.