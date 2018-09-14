10 человек пострадали в результате серии взрывов, вызванных утечкой газа на севере Бостона. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.
Серия взрывов газа в Бостоне
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Серия взрывов газа в Бостоне
Власти распорядились полностью эвакуировать три населенных пункта: Лоуренс, Эндовер и Северный Эндовер. Всего Служба газа штата Массачусетс выезжала на вызовы в связи со взрывами, пожарами и сигналами сильного запаха 70 раз. Один жилой дом полностью разрушен.
По предварительным данным, причиной инцидентов стали ремонтные работы на местном газопроводе, которые проводит компания Columbia Gas. Расследование поручено Национальному совету по безопасности на транспорте (NTSB).