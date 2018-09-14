Основатель Amazon Джефф Безос пообещал направить два миллиарда долларов на благотворительные проекты. Средства будет распределять фонд «Первый день». По словам Безоса, он помогать некоммерческим организациям, которые занимаются проблемами бездомных. Кроме того, миллиардер обещает развивать сеть бесплатных дошкольных учреждений: «Это будут общедоступные детские сады, по системе Монтессори. Для меня этот проект очень важен, ведь я сам будут заниматься им. Это будет некоммерческая управляющая организация. Я найму руководящий состав, который будет управлять этими учебными заведениями. Мы устроим их в районах, где живут малоимущие».
Основатель Amazon занялся благотворительностью
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Основатель Amazon занялся благотворительностью
Forbes называет Безоса самым богатым американцем и оценивает его состояние более чем в 160 миллиардов долларов. В прессе неоднократно подчёркивалось, что он не участвует в крупных благотворительных проектах, в отличие от других миллиардеров, некоторые из которых обещали отдать на благотворительность половину своего состояния .