Основатель Amazon занялся благотворительностью

Основатель Amazon Джефф Безос пообещал направить два миллиарда долларов на благотворительные проекты. Средства будет распределять фонд «Первый день». По словам Безоса, он помогать некоммерческим организациям, которые занимаются проблемами бездомных. Кроме того, миллиардер обещает развивать сеть бесплатных дошкольных учреждений: «Это будут общедоступные детские сады, по системе Монтессори. Для меня этот проект очень важен, ведь я сам будут заниматься им. Это будет некоммерческая управляющая организация. Я найму руководящий состав, который будет управлять этими учебными заведениями. Мы устроим их в районах, где живут малоимущие».