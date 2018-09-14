Австрия и Италия предлагают держать нелегальных мигрантов на кораблях и не пускать их на берег, пока будет решаться вопрос о том, предоставлять ли им убежище. Об этом заявлено в Вене конференции европейских министров по вопросам миграции.
Мигранты раздора
Мигранты раздора
Рим ещё в июне 2018 года запретил вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. И в правительстве Италии подчёркивают, что за лето поток нелегальных мигрантов в страну сократился в пять раз.
Однако резкую антимигрантскую риторику поддерживают далеко не все.
Спор Маттео Сальвини с главой МИДа Люксембурга Жаном Ассельборном завершился непарламентскими выражениями со стороны люксембуржца:
Маттео Сальвини, глава МВД Италии:
«Ваша точка зрения, мягко говоря, отличается от моей. Может, вам в Люксембурге нужна новая миграция, я же предпочту, чтобы в Италии итальянцы снова начали рожать больше детей».
Жан Ассельборн, глава МИД Люксембурга:
«Ну вот это вы уже слишком! В Люксембурге, чтобы вы знали, десятки тысяч итальянцев! Они приехали как мигранты, они работали в Люксембурге, чтобы у вас в Италии были деньги на детей! Чёрт подери».