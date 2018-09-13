Трюдо "обеспокоен" состоянием Верзилова

Петр Верзилов остается в токсикологической реанимации московской больницы имени Бахрушиных в Сокольниках, куда был доставлен во вторник вечером. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Как сообщила СМИ участница Pussy Riot и подруга Верзилова Вероника Никульшина, бывший участник арт-группы "Война" и издатель "Медиазоны" почувствовал себя плохо после слушаний ее дела в Басманном районном суде Москвы. Сначала у него появились проблемы со зрением, затем - нарушения речи и двигательных функций. После он перестал ее узнавать. Близкие уверены в том, что причиной тяжелого состояния Верзилова является отравление лекарственными препаратами, хотя симптомы в значительной степени напоминают инсульт.

Последней громкой акцией Pussy Riot стало появление 15 июля Верзилова, а также Ольги Пахтусовой, Вероники Никульшиной и Ольги Курачевой на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу. Все они были одеты в полицейскую форму, что стоило им привлечения к административной ответственности статьям "Незаконное ношение форменной одежды" и "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований".

Обеспокоенность состоянием Петра Верзилова выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, так как у Верзилова помимо российского есть и канадское гражданство. Общаясь с журналистами в провинции Саскачеван, Трудо заявил, что происходящее "вызывает определенную озабоченность, особенно учитывая действия со стороны россиян в последние месяцы в Соединенном Королевстве". Он добавил, что канадские дипломаты на месте пытаются оказать Верзилову помощь.