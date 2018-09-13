Папа взялся за епископов США

В преддверии встречи с лидерами католической церкви США Папа римский распорядился начать расследование в отношении американского епископа, заподозренного в сексуальных домогательствах.

Об этом в четверг сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц Ватикана и американской католической церкви.

Речь идет о 75-летнем Майкле Брансфилде из епархии Уилинг-Чарлстон, ушедшем в последствии в отставку. Предполагается, что объектами его вероятного неподобающего поведения были совершеннолетние лица.

Папа Римский встретился с лидерами Католической Церкви США, чтобы обсудить с ними скандал, связанный с актами педофилии среди католических священников по всему миру.

"Как ранее сказал понтифик, мы забыли о самых маленьких. И эта встреча как раз этому и посвящена. Мы должны удостовериться, что те, кто должен защищать детей не виновен в надругательстве над ними", - заявил пресс-секретарь Святого Престола Грегори Бёрк.

Накануне журнал Der Spiegel сообщил, ссылаясь на доклад Конференции немецких епископов о том, что более 3,5 тыс. детей, прежде всего мальчиков, подверглись насилию и домогательствам в католических учреждениях Германии в период с 1946 по 2014 год. Более половины из них не старше 14 лет.

Накануне Франциск призвал высокопоставленных католических епископов со всего мира приехать в Ватикан в феврале следующего года, чтобы обсудить меры защиты детей от сексуальных домогательств со стороны служителей церкви. Наблюдатели говорят, что таким образом понтифик признаёт глобальные масштабы этой проблемы.

Ранее один из бывших дипломатов Ватикана обвинил Франциска в том, что тот знал о некоторых случаях насилия над детьми в церкви, однако не предавал их огласке.