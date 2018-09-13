Известные во всем мире гейши - женщины-аниматоры редко покидают родную Японию, но в качестве исключения четыре из них решили посетить фестиваль гейш в Риме, тем самым представив иностранной публике свое мастерство.

В переводе с японского "гейша" означает "человек искусства", так как их основная работа заключается в развлечении гостей по средствам демонстрации своих талантов - пения, танца, ведением чайной церемонии и просто беседой на любую тему.

Одна из приехавших гейш - в миру антрополог из Мельбурна Фиона Грэм. Изначально она стала гейшей из академического интереса, а затем решила распространять японское искусство по всему миру.

"Моему самому маленькому клиенту был год, а самому старшему - 100. Среди них как мужчины, так и женщины со всего мира. Они все очень разные", - рассказала Грэм.

Почти двухсотлетняя история культуры гейши, с ее черными, идеально уложенными волосами, алебастровой кожей, алыми губами и одетой в кимоно, долгое время была источником интриг. Традиционно в японском обществе разделяют круги общения, из-за чего жёны японцев не могли присутствовать на банкетах с коллегами, это расслоение породило гейш — женщин, которые не входили во внутренний, семейный круг общения. «Золотой век» гейш пришёлся на вторую половину 19 столетия, в те времена они были настоящими звёздами, музами для многих поэтов и художников.

В настоящий же момент традиционное японское искусство умирает, гейш по всей Японии насчитывается не больше тысячи.