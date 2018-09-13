"Восток-2018": кто условный противник?

На полигоне Цугол в Забайкалье прошел основной этап самых крупных с 1981 года учений российской армии "Восток-2018". В маневрах также приняли участие военные из Китая и Монголии. В активной фазе были задействованы порядка 28 тысяч военных, десятки летательных аппаратов, свыше семи тысяч единиц вооружения и спецтехники. На Западе полагают, что маневры демонстрируют сфокусированность подготовки России к масштабным конфликтам. Корреспондент euronews Галина Полонская передает с места учений:

"Вопрос, кто был тем условным противником России и Китая? Против кого сражались две державы, здесь, на этом полигоне, в ходе этих учений. Российский президент Владимир Путин на параде, который эти учения завершил, заявил, что никаких агрессивных планов у России нет. И подчеркнул, что Россия готова постоять за себя и поддержать союзников, если необходимо. Российское военное командование заявило, что задача этих учений показать, что Восток, под защитой двух больших держав".