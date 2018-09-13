В Африке нашли самый древний рисунок, созданный человеком

Рисунку, который нашли на небольшом камне в пещере Бломбос в 300 километрах восточнее Кейптауна, примерно 73 тысячи лет. Нанесенный на камень при помощи охры, он как минимум на 30 тысяч лет старше предыдущего "самого древнего" рисунка.

Археолог из норвежского университета Бергена Кристофер Хеншилвуд, который руководил исследованиями, сказал, что "не стал бы называть это искусством". "Это однозначно абстрактный рисунок и создатель скорее всего вкладывал в него какой-то смысл. И он скорее всего стал частью общей системы символов, понятной другим людям в этой группе", - добавил он.

Археологи работают в пещере Бломбос Magnus M. Haaland/Handout via REUTERS

Камень, на который был нанесен рисунок 38,6 миллиметров в длину и 12,8 миллиметров в ширину. "Резкое завершение всех линий по краям говорит о том, что у этого узора есть продолжение. Скорее всего он был сложнее и имел более развитую структуру", - объяснил Хеншилвуд.

В пещере Бломбос обнаружили много других артефактов, включая бусы, покрытые красной охрой и набор для создания красок, которому 100 тысяч лет.

Для археологов, которые опубликовали свое исследование в журнале Nature, сделанный еще африканским Homo Sapiens артефакт может рассматриваться, как предвестник "сознания и поведения современного человека".