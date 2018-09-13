Петров и Боширов вышли из тени

"Это фантастическое, фатальное совпадение", - так ситуацию впервые прокомментировали подозреваемые в отравлении Скрипалей.

В эфире телеканала Russia Today в четверг Руслан Боширов и Александр Петров подтвердили, что это их настоящие имена, и отвергли свою причастность к инциденту в Солсбери.

Они уточнили, что посещали Великобританию в туристических целях.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян: Даже сейчас, когда вы об этом говорите, вы выглядите, честно, выглядите очень напряженными"

Александр Петров: А как бы вы выглядели, если бы вашу жизнь перевернули с ног на голову в один день и сломали?

Маргарита Симоньян: На этих записях из Лондона, которые мы видим, - где вы ходите в этих уже знаменитых пуховиках, кроссовках по Солсбери, - это вы?

Оба: Да, это мы.

Маргарита Симоньян: Что вы там делали?

Руслан Боширов: друзья давно уже советовали нам посетить этот прекрасный город.

Маргарита Симоньян: Солсбери?

Руслан Боширов: Да

Маргарита Симоньян: А чем он прекрасен?

Александр Петров: Это туристический город.

Петров и Боширов заявили также, что к ГРУ отношения не имеют, а занимаются предпринимательством. Они выразили надежду на то, что британская сторона принесёт им извинения, а виновные будут найдены.

Лондон обвиняет их в попытке отравления Сергея и Юлии Скрипалей при помощи вещества "Новичок", осуществлённой якобы по указке представителей высшего российского руководства.