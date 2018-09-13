Паника на берегу: на пляже Навайос греческого острова Закинф обвалилась часть скалы. Поднявшаяся волна переворачивала лодки. Нескольких человек доставили в больницу, среди них чешская туристка, у которой травмирована спина. Жизням пострадавших, по словам врачей, ничего не угрожает.
Скала обрушилась на пляж
Скала обрушилась на пляж
Спасатели на всякий случай осмотрели обломки скалы и акваторию, чтобы убедится, что никого не завалило.
«Сначала отвалился небольшой кусок, а потом рухнула вся стена. Огромная волна перевернула одну лодку, ударила в борт другую, а с пляжа смыло все вещи».
«Все небольшие лодки просто накрыло. Гигантская волна перевернула корабль покрупнее, и люди с него посыпались в воду. Другие сразу же поспешили спасать тех, кто был в перевернувшихся лодках. Настоящий кошмар».
«Камни падали в два этапа. Получилось небольшое цунами, мы все побежали, я бы сказал, был момент паники».
Греческие учёные не исключают, что такие обвалы могут случиться и на других подобных пляжах, окружённых скалами — поскольку Ионические острова расположены в зоне тектонической активности.