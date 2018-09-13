Скала обрушилась на пляж

Паника на берегу: на пляже Навайос греческого острова Закинф обвалилась часть скалы. Поднявшаяся волна переворачивала лодки. Нескольких человек доставили в больницу, среди них чешская туристка, у которой травмирована спина. Жизням пострадавших, по словам врачей, ничего не угрожает.