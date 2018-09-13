Инфраструктура ЕС: Германия

Недавнее обрушение моста в итальянской Генуе указывает на то, что инфраструктура Евросоюза устаревает и терят прочность. Подозрения вызывает и состояние моста в Леверкузене, одном из городов в процветающей немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия. Недавняя инспекция обнаружила сотни зазоров в стальных конструкциях. Этот мост, построенный в 1965 году, в 2015 был закрыт для грузовиков тяжелее 10 тонн. Его обещают отремонтировать к 2020 году.

«Закрытие этого моста стало грозным предупреждением политикам: с тех пор они пересматривают планы рефинансирования и восстановления мостов, - говорит директор логистической фирмы Маркус Ховер. - Теперь у нас достаточно средств, но уже поздно. Рост колчества стройплощадок значительно усилил нагрузку на дороги».

Перекрытие такой важной транспортной артерии создало дополнительные проблемы для местного хозяйства и остальных дорог.

«Раньше я выезжал с базы на автобан сразу, - говорит дальнобощик. - Теперь приходится делать круг через Вупперталь. Другие движутся тем же путём или ищут другой объезд. То там, то здесь возникают пробки.».

Корреспондент Евроньюс Елена Кавалоне передаёт:

“Многие структуры, построенные в Европе между 60 и 70-ми годами, сегодня испытывают проблемы со стабильностью и безопасностью. С одной стороны это связано с недостаточным техническим уходом, с другой стороны, с открытием границ в 90-е. В результаты быстрее стали изнашиваться сооружения, рассчитанные нести меньшие нагрузки».

Хрупкость сооружений обусловлена и методами её создания, которые использовались во время послевоенного восстановления и бума.

«Во всех европейских странах велось много строительных работ. Контроль качества был не тем, чем сейчас, - говорит бельгийский профессор Гвидо де Рек. - Возможно, использовался низкосортный бетон».

В наши дни стабильность инфраструктуры проверяют из космоса. Спутник Leonardo позволит обнаруживать колебания и изменения конструкций мостов благодаря установленным на них датчикам.

«В идеальных случаях мы создаём конструкции с уже встроенными датчиками, - продолжает специалист по гражданскому стрительству. - Ранее сооруженные объекты часто опускаются всё ниже желаемого уровня устройчивости, но у нас есть возможность наблюдать за их эволюцией ».

За месяц, прошедший посте генуэзской катастрофы, многие страны Евросоюза приняли решения больше инвестировать в обслуживание имеющейся инфраструктуры и строительство новой, более надёжной.