Алексис Ципрас: "Греция выходила из кризиса дольше других".

«Здравствуйте и добро пожаловать в программу "Глобальный диалог". Наша встреча проходит в стенах Европарламента в Страсбурге. Мой первый вопрос: как вы здесь себя чувствуете сейчас, в сравнении с предыдущими периодами? Впервые возглавив греческое правительство в 2015-м году, вы резко критиковали ЕС – за проводимую политику в отношении стран-членов, особенно в плане экономики. Как изменились с тех пор вы, и какие перемены произошли в Европейском союзе?»

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции:

«Я вновь критиковал Евросоюз за ошибки, критиковал и предыдущее греческое правительство за допущенные просчёты. Моя главная претензия – продолжительность программы жёсткой экономии. Греция находилась в таком режиме восемь лет, тогда как для других стран оказалось достаточно трёх. Моя критика касалась и того, что подобные программы и меры разрабатывались узким кругом политиков, за закрытыми дверями. Мы испытывали и продолжаем испытывать дефицит демократии, все эти бюджетные решения, антикризисное управление возводятся на пьедестал. Для разрешения кризиса был выбран неолиберальный экономический подход, и это также одна из главных причин, по которой Евросоюз теряет привлекательность в глазах граждан, и по которой набирают популярность ультраправые.

Что касается изменений ЕС, то он был вынужден подстраиваться, но преобразований было немного и проводились они с опозданием... Реформы были недостаточно глубокими. Изменился ли я? Да, ведь всем приходится меняться, чтобы справиться с возникающими трудностями. Но я не сменил своего глобального вектора и двигаюсь в прежнем направлении.

Эфи Кутсокоста, Euronews:

«В Евросоюзе приближаются выборы, политический пейзаж ЕС меняется. Кого бы вы поддержали? Знаю, что вы встречались с комиссаром Пьером Московиси. На ваш взгляд, мог бы он стать следующим председателем Еврокомиссии? При том, что он, конечно, социалист, но можно ли считать его левым?»

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции:

«Прежде чем обсуждать конкретные кандидатуры, стоит изучить программы политических партий. Сириза может сыграть решающую роль в создании условий для сплочения прогрессивных, демократических левых сил, социал-демократов и экологических партий.

Мы активно работаем над этой задачей, не меняя собственной политической направленности. Считаю очень важным, что уже три года участвую во всех совещаниях, собраниях лидеров европейских социалистов, куда меня приглашают в качестве наблюдателя – что соответствует моим пожеланиям. Так что не по наслышке знаю, что происходит в этих кругах и считаю, что необходимо обновление политических сил ЕС, выступающих в интересах большинства граждан».

Эфи Кутсокоста, Euronews:

«Давайте вернёмся к экономическому положению Греции, которая вышла теперь из программы внешней финансовой помощи. В ЕС приветствовали усилия, приложенные для этого греческим народом. Но люди по-прежнему обеспокоены предполагаемыми новыми реформами, которые предусматривают, в частности, сокращение пенсий, что уже официально согласовано. Сможете ли вы проигнорировать это требование МВФ, который настаивает на этой мере, и отменить её, действуя в одностороннем порядке?»

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции:

«Несколько месяцев назад произошли структурные изменения, Греция вышла из программы внешней помощи, и теперь на неё распространяются те же правила и ограничения, что и на любую другую страну еврозооны. Наши отношения с Еврокомиссией, с другими институтами будут такими же, как и у любого государства, прошедшего в кризис через подобную программу. Отныне Греция, и это очень важно, обязана выполнять бюджетные нормативы. Они были отдельно установлены для прошедших через кризис стран, но правительства вправе сами решать, каким образом выполнить поставленную задачу. Перед нами стоит задача добиться в следующем году первичного профицита бюджета в 3,5% ВВП. 15 октября мы представим Еврокомиссии проект бюджета на 2019-й год. Нам предстоит совместное обсуждение, и приоритетом, полагаю, будет принятие мер, направленных на поддержку экономического роста и на обеспечение благосостояния большинства населения. Так вот, и для экономики, и для населения будет безусловно полезно прекратить политику затягивания поясов. Она сбивает нормальный экономический цикл, приводит к падению потребительского спроса. А это в свою очередь вновь загоняет экономику в спираль рецессии, из которой мы едва вышли. Так что я настроен оптимистично и думаю, что мы сможем продемонстрировать Еврокомиссии хорошие показатели и принять необходимые меры, которые будут благотворны и для развития экономики, и для пенсионеров».

Эфи Кутсокоста, Euronews:

«То есть, если вы добьётесь поставленной цели, то не будете урезать пенсии? Уточните, пожалуйста».

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции:

«Я говорю предельно ясно: если мы добьёмся цели, то сможем отменить меру, которая не способствует росту, не является краеугольной для экономики».

Эфи Кутсокоста, Euronews:

«Глава Европейского стабилизационного механизма заявил в интервью, что если вы не выполните согласованные реформы, меры по долгу окажутся заморожены. И он также отметил, что сокращение пенсий относится к структурным реформам, что это не фискальная мера».

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции:

«Позвольте объяснить. Действительно, было согласовано, что для погашения долга мы должны добиться первичного профицита в три с половиной процента. Греция не должна вернуться к эпохе дефицита, чрезмерных расходов и коррупции, неэффективного управления. Греция должна продолжать структурные реформы. Это касается и пенсионной реформы, благодаря которой страна смогла привести в порядок свой бюджет. Таким образом, структурные реформы не должны быть отменены, и этого не будет. Сокращение пенсий – вопрос "личных разногласий", это не структурная реформа, и это дополнительный аргумент к тому, чтобы обойтись без сокращений, если мы достигнем наших целей».

Эфи Кутсокоста, Euronews:

«А если не получится?»

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции:

«Если не получится сейчас, то потребуется понять, как добиться этого в будущем. Ведь речь идёт об обязательствах нашей страны. Это всё равно, как семье платить по счетам – приходится экономить, чтобы иметь возможность расплатиться с кредитом.

К сожалению, предыдущие правительства оставили страну с огромным долгом, Греция оказалась на грани дефолта, она была практически банкротом. Напомню, что дефицит бюджета Греции – 180% ВВП! Нам удалось структурировать процесс погашения долга, сделать его устойчивым. К тому же, мы располагаем специальным денежным буфером в размере 30 миллиардов евро. Это позволит нам дождаться оптимального момента для выхода на финансовые рынки до 2020 года, чтобы произвести займы по самым низким ставкам».

Эфи Кутсокоста, Euronews:

«Давайте перейдём к другому важному для Евросоюза вопросу, который оказал на него большое влияние... Греция остаётся на передовой в плане приёма беженцев... И вот, звучат предупреждения, что крупнейший лагерь для мигрантов Мория на острове Лесбос могут закрыть в течение месяца, поскольку люди содержатся там в плохих условиях. Скажите, почему Греция, которая столько лет имеет дело с мигрантами, так и не смогла решить эту проблему?»

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции: «По одной простой причине. Даже у самого роскошного отеля есть предел возможностей. И если туда заезжает в пять-шесть раз больше постояльцев, чем предусмотрено, то их просто не смогут принять... Именно это и происходит на греческих островах. И такая ситуация возникла в результате очень непростого соглашения с Турцией, которое мы подписали и обязаны теперь выполнять».

Эфи Кутсокоста, Euronews:

«Оно пока не выполняется?»

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции: «Выполняется... Но мы стараемся делать это в соответствии с международным законодательством, положениями о правах человека. И это значит, что мы не можем допустить, чтобы люди тонули в Эгейском море, мы этого, конечно, не хотим! Мы также не можем отправлять мигрантов обратно, не проверив на разных уровнях обоснованность их запросов об убежище, как того предписывает международное право и конвенции, которые мы соблюдаем. То есть, нам приходится действовать очень осторожно, чтобы не один человек, действительно имеющий право на убежище, не был депортирован. Из-за этого возникают задержки, а потоки беженцев не уменьшаются... Да, конечно, по сравнению с 2015 годом, когда ситуация была попросту трагической, эти потоки сократились, но тем не менее речь идёт о десятках мигрантов, которые прибывают ежедневно! Отсюда – переполненные лагеря... И поверьте мне, ни одна страна не смогла бы эффективно решить эту проблему, если бы стремилась следовать всем требованиям международного законодательства».

Эфи Кутсокоста, Euronews:

«Какие у вас отношения с господином Сальвини и итальянским правительством? Совпадают ли ваши взгляды на проблему беженцев?»

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции:

«Не сказал бы. Но могу сейчас сказать, что итальянское правительство демонстрирует большое противоречие, которое существует среди тех, кто считается сторонниками жёсткой линии, и исповедует правоэкстремитстский подход в отношении беженцев. Они разделены в зависимости от того, где живут – на юге или на севере. Поскольку, с одной стороны, крайне правые силы в Италии стоят на той же политической платформе, что и в странах Северной Европы, но всё упирается в решающий вопрос – придётся ли их стране в одиночку решать эту проблему. Ведь страны, не окружённые морем, могут возвести стены, и там заявляют, что справятся сами, а до других им нет дела. Италия не может так заявить, и в этом состоит большое противоречие среди тех, кто считает, что этот огромный глобальный миграционный кризис можно решить без солидарности и сотрудничества».

Эфи Кутсокоста, Euronews:

«И вы считаете, что Италия права, придерживаясь столь жёсткой линии?»

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции:

«Позиция итальянского правительства противоречива. С одной стороны, оно отказывается принимать суда с мигрантами, с другой стороны, когда те всё же прибывают в их воды, оно просит других забрать их себе. То есть, оно само не в состоянии справится с миграционным кризисом, и никто не может. Но я не считаю правильным критиковать другое правительство, поэтому выскажу своё мнение и мнение греческого правительства. Оно состоит в том, что речь идёт о европейском и международном кризисе, это не греческий кризис, итальянский кризис или испанский кризис, это общеевропейская проблема. В любом случае, большинство прибывающих не хотят оставаться в тех странах, куда прибыли, они стремятся попасть в центральные страны ЕС. Поэтому есть лишь один способ решения этого вопроса – коллективное действие. Для общее проблемы требуется найти совместное решение».

Эфи Кутсокоста, Euronews:

«Давайте перейдем к геополитической проблеме, в центре которой находится Греция – я имею в виду соглашении, которое вы заключили с Македонией, после долгих споров относительно их названия. Согласно недавним опросам, в Греции большинство одобряет это соглашение. Если, в итоге, и по другую сторону границы люди его одобрят, и соглашение поступит в греческий парламент, что произойдет? Я спрашиваю, потому что ваш партнёр по коалиции уже ясно дал понять, что будет против. Что тогда будет с вашим правительства? Может ли этот вопрос привести к проведению новых выборов?»

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции:

«Прежде всего, я очень хотел бы и надеюсь, что это соглашение останется в силе. Я надеюсь на успех референдума, который организует Зоран Заев и очень его поддерживаю. И, конечно, будет ещё сложнее заручиться поддержкой двух третей депутатов в их парламенте, чтобы утвердить требующиеся изменения конституции. Тогда откроются большие возможности и для Греции, и для всего региона. Решится проблема, которая длится уже десятилетия, и решение будет благоприятно для страны. Ведь 140 стран мира признали граничащую с нами страну под её нынешним официальным названием – Македония. Но есть географическое определение, которое используется именно в таком качестве, а есть, что важно, признание со стороны наших соседей, их признание, что история древней Македонии относится к греческой истории, и это огромное достижение.

А что касается второй части вашего вопроса – отвечу прямо. Соглашение поступит в парламент, как это предусмотрено самим соглашением, когда произойдут конституционные изменения по ту сторону границы, и тогда будет запущен процесс их присоединения к НАТО, начнётся процедура подписания протокола о приёме нового члена, и нам тоже предстоит подписать этот протокол. Большинство в греческом парламенте одобрит это соглашение. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что уважаю нашего партнёра по коалиции, но расхожусь с ним по данному вопросу. При этом мы честно сотрудничаем, и я уверен, что не отходя от своих принципов, он всё же не станет препятствовать ровному движению страны в направлении восстановления экономики и политической стабильности».

Эфи Кутсокоста, Euronews:

«Но речь шла и о выборах, а вы не осветили этот вопрос. Может быть, ответите сейчас? Можете ли вы уверенно заявить, что выборы состоятся, когда завершится ваш четырёхлетний срок, или нам следует ожидать чего-то иного?»

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции:

«Мне кажется, я ясно ответил. Цель и стратегия нашего правительства состоит в том, чтобы завершить намеченное на эти четыре года. Я объяснил, что это в наших политических интересах, поскольку тем временем пройдут европейские выборы, и у нас будет возможность увидеть, каковы настроения и соотношение сил в греческом обществе. Сейчас они скорее оптимистические, об этом говорят опросы, результаты которых были недавно опубликованы. Сделано это было не с какими-то политическими целями, а, я бы сказал, из методологических соображений. Так вот, наша цель и наша стратегия в том, чтобы провести выборы в октябре 2019-го года».

Эфи Кутсокоста, Euronews:

«Значит, вы исключаете сценарий тройных выборов в мае – национальных, европейских и региональных?»

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции:

«У нас нет подобной цели и подобного стремления».

Эфи Кутсокоста, Euronews:

«В заключение хотела бы задать более личный вопрос по проблеме, которая также потрясла Европу этим летом – я говорю о лесных пожарах в Аттике, Мати, где погибли почти 100 человек. Не было ли у вас потребности принести извинения этим людям, переживших такую трагедию?»

Эфи Кутсокоста, Euronews:

«Госпожа Кутсокоста, я извинился за свои действия, и сделал искренне, а не в плане связей с общественностью. Эта трагедия не использовалась для пиара, я взял на себя политическую ответственность и за моё правительство, и за других. Потому что одной из главных причин этой трагедии было не только природное явление – сильный ветер, но и допущенные людьми ошибки, но это пусть оценивают другие, а не я. Все понимают, как трудно для кого-то столкнуться с катастрофой, располагая всего полутора часами – столько времени прошло с момента возгорания до того, как огонь добрался до берега. Но я бы отметил, что значительная часть ответственности лежит на тех, кто застроил эти районы так, что люди не могли добраться до берега и оказались в ловушке из-за незаконных построек, что не лежит в ответственности моего правительства».

Эфи Кутсокоста, Euronews:

«И всё же, именно вашему правительству пришлось этим заниматься».

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции:

«И всё же, я взял на себя полную политическую ответственность, мы также взяли на себя огромные и серьёзные усилия, чтобы обеспечить восстановление этой области, залечить раны. Мы не можем вернуть погибших, но мы действуем ради тех, кто остался, чтобы Мати возродился как можно скорее».

Эфи Кутсокоста, Euronews:

«Благодарю вас за участие в нашей передаче».

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции:

«Благодарю вас!»