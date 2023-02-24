Группировка активистов Led By Donkeys покрыла улицу в престижном лондонском квартале Кенсингтоне желтой и синей краской в преддверии первой годовщины войны в Украине.

По словам участников акции, таким образом они хотят напомнить президенту России о "праве Украины на самоопределение".

Led By Donkeys (родившаяся в 2018 году как группировка против "брекзита") вылила почти 350 литров желтой и синей краски на проезжую часть Бейсуотер-роуд.

В "Твиттере" группа заявила: "Завтра - первая годовщина империалистического вторжения Путина в Украину, являющуюся независимым государством и народом, имеющем полное право на самоопределение. Наличие массивного украинского флага у его посольства в Лондоне будет служить ему напоминанием об этом".