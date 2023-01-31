Красочный, громкий, уходящий корнями вглубь веков фестиваль "Сурва" в Перникском районе - старейший маскарадный фестиваль в Болгарии.

После трёхлетнего перерыва из-за пандемии так называемые кукери возвращаются со своими танцами, призванными изгонять злых духов и праздновать символический конец зимы.

"Этот праздник обычно приурочен к Масленице. Каждый год это разные дни. Мы выступаем для здоровья, для плодородия, для процветания, для удачи людей. Чтобы изгнать зло и позволить добру царствовать. Мы из Зимницы, Ямбольская область. Мы следуем этой традиции уже более 200 лет", — говорит Иван Стамов из села Зимница.

В нынешнем фестивале принимают участие около 10 000 кукери из Греции, Румынии, Сербии, Италии, Словении, Албании, Северной Македонии, Черногории и Хорватии.

Они танцуют и громко трясут коровьими колокольчиками в надежде изгнать злых духов. Они также поют, чтобы привлечь хороший урожай, здоровье и плодородие. Их костюмы сделаны из шкур животных с длинным мехом, а также искусно украшенными, часто устрашающими масками и большими медными колокольчиками, привязанными к талии.

Некоторые маски имеют два лица — злое спереди и доброе сзади, что символизирует связь между добром и злом.

Танцы под звон колокольчиков традиционно исполняли молодые неженатые мужчины, но в настоящее время это делают и женщины, и дети.

"Танцы призваны отпугнуть нечисть, это объединяет всех исполнителей на фестивале. Их выступления выражают ощущение волшебства, тайны; ведь зло всегда с нами, хотя и остается невидимым", — объясняет Надя Манолова, профессор истории Софийского университета.

В 2015 году болгарский фольклорный фестиваль Сурва был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.