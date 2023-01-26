На южнокорейскую столицу и близлежащие регионы обрушилась снежная буря. В четверг утром автомобили едва ползли по обледенелым дорогам, закутанные кто во что горазд жители Сеула осторожно пробирались по заснеженным тротуарам.

Во второй половине дня власти отменили предупреждение о сильном снегопаде, сообщений о серьезных нарушениях в работе транспорта и прочем ущербе, вызванном снегопадом, гололедом и отрицательными температурами, больше не поступало. При этом 110 туристических маршрутов в трёх национальных парках был решено не открывать.

За последние сутки к 11 утра четверга в Сеуле выпало более 5 сантиметров снега; в соседних городах провинции Кёнги и Инчхоне - от 6 до 8 сантиметров. Утром столбик термометра опустился до - 10 градусов по Цельсию. Метеорологи прогнозируют, что такая погода продержится и в пятницу. Власти опасаются ухудшения ситуации на дорогах после того, как выпавший снег замёрзнет.

По данным Министерства внутренних дел и безопасности, до 2 100 госслужащих и 1 100 транспортных средств были задействованы для распыления 3 000 тонн химикатов и соли для очистки снега на основных дорогах и скоростных шоссе с полуночи до 4 часов утра в четверг. Благодаря этому, удалось избежать крупных дорожно-транспортных происшествий. При этом около 540 домов в главном районе Сеула сообщили о замерзших или лопнувших датчиках давления воды и трубах.