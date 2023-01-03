Около 20 тысяч участников традиционного карнавала прошли под музыку в красочных нарядах по центру Кейптауна после двухлетнего перерыва, связанного с санитарными ограничениями.

Праздник, уходящий корнями в колониальную эпоху, известен также как "Tweede Nuwe Jaar" ("Второй Новый год"). В настоящее время этот фестиваль считается символом культурного разнообразия второго по численности города ЮАР.

В течение нескольких недель менестрели соревнуются за звание лучшей труппы. Для молодёжи из бедных районов с высоким уровнем безработицы и преступности это возможность проявить себя.