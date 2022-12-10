Один из крупнейших вулканов в мире Мауна-Лоа на Гавайях продолжает извергаться, огромные реки лавы текут по его северному склону. Мауна-Лоа начал извергаться 27 ноября впервые за почти 40 лет. Геологическая служба США заявила, что потоки лавы не угрожают расположенным внизу населённым пунктам и что есть признаки того, что извержение останется ограниченным северо-восточной рифтовой зоной, но предупредила, что газы, пепел и волокна вулканического стекла, известные как волосы Пеле переносятся ветром.

Один из крупнейших вулканов в мире Мауна-Лоа на Гавайях продолжает извергаться, огромные реки лавы текут по его северному склону. Мауна-Лоа начал извергаться 27 ноября впервые за почти 40 лет. Геологическая служба США заявила, что потоки лавы не угрожают расположенным внизу населённым пунктам и что есть признаки того, что извержение останется ограниченным северо-восточной рифтовой зоной, но предупредила, что газы, пепел и волокна вулканического стекла, известные как волосы Пеле переносятся ветром.