Гостиничный сектор Катара ждет притока гостей и после чемпионата

Новый выпуск программы Exchange предлагает подробнее взглянуть на гостиничный сектор в Катаре. Страна расстелила красную дорожку перед миллионом гостей чемпионата мира по футболу. В будущем здесь надеются привлечь гораздо больше туристов, воспользовавшись всплеском интереса к региону.

Новые отели для новых гостей

Гостиничная индустрия в Катаре переживает настоящий бум. 220 миллиардов долларов, потраченных на инфраструктуру после успешной заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2010 году, значительно стимулировали развитие сектора.

Росту интереса туристов способствует и географическое положение страны. По данным экспертов, 80% населения мира находится в пределах шестичасового перелета от Катара.

И это - огромный актив на будущее, учитывая, что Катар надеется привлекать в свой футуристический город Лусаил, специально возведенный к чемпионату, до 6 миллионов туристов в год к 2030-му. Всего к международному футбольному турниру страна построила 150 отелей, они - часть наследия чемпионата.

Новый люксовый адрес от группы Accor. Euronews

Среди новинок - гостиница Pullman Doha West Bay, принадлежащая международной группе Accor. Гостиница работает с августа, 460 номеров и люксов полностью готовы к приему новых гостей. Генеральный директор Accor Себастьен Базен напоминает, что его компания "открывает по одному отелю в день по всему миру и будет продолжать это делать" Базен отмечает необходимость воспользоваться тенденцией к восстановлению и росту рынка туруслуг после пандемии.

"Accor - крупнейшая гостиничная группа за пределами Америки и Китая, и я хочу, чтобы она оставалась лидером, - заявил Базен в интервью нашему каналу. - Нам нужно оставаться дисциплинированными, заботиться о людях, которые работают в Accor, быть уверенными в своих брендах и готовыми к, возможно, непростому времени".

Секреты гостеприимства Ritz

Еще один отель, принимающий VIP-персон в дни чемпионата - Ritz Carlton Doha. Роскошная гостиница с ее 374 номерами и люксами заботится о гостях в Катаре уже 20 лет. Здесь знают, как произвести сильное и неизгладимое впечатление: команда преданных своему делу управленцев и обслуживающий гостей персонал гарантируют, что в отеле все работает, как хорошо отлаженный механизм. Но вот в радушии Ritz Carlton Doha нет ничего механического, обращает внимание генеральный менеджер Карло Джавахия. Секрет его гостеприимства и прост, и сложен одновременно.

Гостеприимство от Ritz: каждый гость уникален. Euronews

"Все дело в человеческом отношении, - отмечает он. - Все дело в личностях, создании атмосферы радушия, и это должно быть совершенно естественным. Наш бренд - это не только сделки. Мы стремимся к выстраиванию реальных отношений, когда гость чувствует, что о нем заботятся с момента регистрации до момента выезда".

Пандемия COVID-19 лишила мировой гостиничный сектор свыше 130 миллиардов долларов дохода. Но после локдаунов спрос в Ritz как никогда высок. Карло и его команда считают, что отелю следует готовиться к плотному графику работы и после чемпионата. "Мы с большим оптимизмом смотрим на те мероприятия, которые Катар будет проводить у себя в будущем. Наш отель определенно является одним из самых востребованных", - заявил он.

С прогнозом Джавахии согласен и Джеремайс Кеттнер, старший советник консалтинговой группы InStrat. "Не будем забывать, что чемпионат мира - лишь один из пунктов в длинной истории Катара как центра спорта, мегасобытий, всевозможных культурных проектов и мероприятий, что делает его сегодня привлекательным турнаправлением, - говорит этот эксперт. - По данным Economic Intelligence Unit, в 2022 году экономика Катара вырастет на 5,5%. Это замечательно, учитывая сокращающиеся показатели в других странах мира. Одна немецкая газета совсем недавно написала по случаю визита канцлера Шольца в Доху: "Те, кто игнорирует Катар, проиграют". Не исключаю, что они правы".